Популярная украинская певица Светлана Тарабарова находится на последних месяцах второй беременности. А пока она ожидает появления малыша, сегодня, 9 сентября, празднует день рождения сына Ивана.

По случаю праздника, певица опубликовала на своей личной странице в Инстаграме чувственное видео. Светлана Тарабарова смонтировала кадры с сыном от рождения до его 2-летия.

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С Днем Рождения, сынок. Наше маленькое #добресерце. Друзья, хочу поделиться с вами этим моментом. Ровно 2 года назад 9 сентября 2018 года мы стали родителями. Этот малыш изменил нас. Безграничная любовь. Монтировала это видео до 3 утра со слезами счастья на глазах ... Иван, спасибо, что ты есть. Будь счастливым. Научись находить частичку света в простых вещах. Мы рядом,

– написала Тарабарова.

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Звездная мама любит публиковать в Инстаграме не только плоды своего музыкального творчества, но и простые домашние кадры с сыном Иваном. Артистка часто проводит время с малышом, а также делится с фанатами лучшими мгновениями жизни.

Стоит отметить, что сентябрь для певицы – особый период, ведь в этом месяце день рождения празднует ее муж Алексей Бондарь. 6 сентября певица умилила сеть романтическими фотографиями с мужем. Она опубликовала трогательный пост по случаю дня рождения мужа, где рассказала о своих чувствах.

Что интересно, артистка находится на последнем месяце беременности, поэтому, вероятно, этот месяц для семьи может стать по-настоящему особенным.