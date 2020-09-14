Украинская певица Светлана Тарабарова ждет второго ребенка, находясь на последнем месяце беременности. Это не мешает ей устраивать фотосессии в интересных образах. В последнее время певица полюбила хаки, поэтому с удовольствием примеряет платья в таком цвете.

Известная украинская певица Светлана Тарабарова находится на девятом месяце беременности и ждет рождения второго ребенка, а именно девочки. На днях певица поделилась яркими фото на странице в инстаграме.

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Светлана позировала во дворе собственного дома, обнимая живот. Она, как всегда улыбается, казалось бы, передает позитив и хорошее настроение прямо через экран. Женщина надела длинное платье цвета хаки, которое перевязано поясом-веревкой. Оно удачно подчеркнуло большой животик певицы.

В руках Тарабарова держит большой букет полевых цветов. Такой милый образ завершила черная сумка-портфель и сандалии в тон.

Я вроде в порядке. Как вы?

– спросила певица под фото.

Фотография очаровала сеть и собрала множество положительных комментариев от поклонников: "У вас замечательный вид", "Красотка", "Очень хорошая", "Вы невероятный позитивчик". В комментариях заметили, что животик Светланы низко опущен, а это значит, что в семье уже скоро будет пополнение.



У Светланы Тарабаровой родится девочка / Instagram / @tarabarova



У Светланы Тарабаровой родится девочка / Instagram / @tarabarova