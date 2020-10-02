У сукні з анімалістичним принтом: Alyosha показала стильний образ на прем'єрі серіалу "Сага"
Після третіх пологів співачка Alyosha встигла презентувати саундтрек до серіалу "Сага". Днями відбувся допрем'єрний показ стрічки, який зірка не змогла пропустити. На світському вечорі вона з'явилась у трендовій сукні.
Знаменита співачка і багатодітна мама Олена Тополя, яка більш відома як Alyosha, менш ніж за два місяці після пологів часто постає на публіці та демонструє бездоганний вигляд. В інстаграм-профілі вона опублікувала фото з допрем'єрного показу українського серіалу "Сага", для якого записала саундтрек – пісню "Птаха".
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Alyosha зізналась, що історична драма про життя української родини Козаків не залишила її байдужою і викликала безліч різних емоцій від сліз до радості.
"Пишаюся людьми, що створили цю історію! Неймовірні емоції! То вибух радості, то сльози, то спільні переживання в кожній сцені. Це наша історія, яку ми маємо знати", – висловилась співачка.
Образ Alyosha
Для заходу зірка обрала біло-чорну сукню з анімалістичним принтом. Вбрання вільного крою з довгими рукавами ідеально пасувало артистці. Попри те, що Alyosha швидко відновилась і повернулась у форму після пологів, демонструвати свою фігуру в приталеному одязі вона не стала.
Співачка доповнила look ніжним макіяжем з акцентом на очі та великими сережками-кільцями. Зірка зробила вишукану хвилясту укладку та радо позувала перед камерами.
Alyosha в сукні з анімалістичним принтом / Фото Instagram / @alyoshasinger
Alyosha в сукні з анімалістичним принтом / Фото Instagram / @kanalukraina