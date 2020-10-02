Після третіх пологів співачка Alyosha встигла презентувати саундтрек до серіалу "Сага". Днями відбувся допрем'єрний показ стрічки, який зірка не змогла пропустити. На світському вечорі вона з'явилась у трендовій сукні.

Знаменита співачка і багатодітна мама Олена Тополя, яка більш відома як Alyosha, менш ніж за два місяці після пологів часто постає на публіці та демонструє бездоганний вигляд. В інстаграм-профілі вона опублікувала фото з допрем'єрного показу українського серіалу "Сага", для якого записала саундтрек – пісню "Птаха".

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Alyosha зізналась, що історична драма про життя української родини Козаків не залишила її байдужою і викликала безліч різних емоцій від сліз до радості.

"Пишаюся людьми, що створили цю історію! Неймовірні емоції! То вибух радості, то сльози, то спільні переживання в кожній сцені. Це наша історія, яку ми маємо знати", – висловилась співачка.

Образ Alyosha

Для заходу зірка обрала біло-чорну сукню з анімалістичним принтом. Вбрання вільного крою з довгими рукавами ідеально пасувало артистці. Попри те, що Alyosha швидко відновилась і повернулась у форму після пологів, демонструвати свою фігуру в приталеному одязі вона не стала.

Співачка доповнила look ніжним макіяжем з акцентом на очі та великими сережками-кільцями. Зірка зробила вишукану хвилясту укладку та радо позувала перед камерами.



Alyosha в сукні з анімалістичним принтом / Фото Instagram / @alyoshasinger



Alyosha в сукні з анімалістичним принтом / Фото Instagram / @kanalukraina