После третьих родов певица Alyosha успела презентовать саундтрек к сериалу "Сага". На днях состоялся допремьерный показ ленты, который звезда не смогла пропустить. На светском вечере она появилась в трендовом платье.

Знаменитая певица и многодетная мама Елена Тополь, которая более известна как Alyosha, менее чем через два месяца после родов часто появляется на публике и демонстрирует безупречный вид. В инстаграм-профиле она опубликовала фото с допремьерного показа украинского сериала "Сага", для которого записала саундтрек – песню "Птаха".

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Alyosha призналась, что историческая драма о жизни украинской семьи Казаков не оставила ее равнодушной и вызвала множество различных эмоций от слез до радости.

"Горжусь людьми, которые создали эту историю! Невероятные эмоции! То взрыв радости, то слезы, то общие переживания в каждой сцене. Это наша история, которую мы должны знать", – высказалась певица.

Образ Alyosha

Для мероприятия звезда выбрала бело-черное платье с анималистическим принтом. Наряд свободного кроя с длинными рукавами идеально подходил артистке. Несмотря на то, что Alyosha быстро восстановилась и вернулась в форму после родов, демонстрировать свою фигуру в приталенной одежде она не стала.

Певица дополнила look нежным макияжем с акцентом на глаза и крупными серьгами-кольцами. Звезда сделала изысканную волнистую укладку и радостно позировала перед камерами.



Alyosha в платье с анималистическим принтом​ / Фото Instagram / @alyoshasinger



Alyosha в платье с анималистическим принтом / Фото Instagram / @kanalukraina