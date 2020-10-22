Сьогодні, 22 жовтня, Пресненський суд Москви розглядав законність вироку Михайла Єфремова, якому дали 8 років ув'язнення. Так, актору зменшили покарання на пів року – 7 років і 6 місяців колонії.

Про це інформує телеграм-канал Mash. Вирок Михайлу Єфремову винесли 8 вересня. Його визнали винним у скоєнні смертельного ДТП в Москві й засудили до 8 років колонії загального режиму. Проте вже сьогодні судова колегія скасувала вирок першої інстанції засудженому актору і зменшила термін покарання до 7 років і 6 місяців.

До теми Михайлу Єфремову винесли вирок: актора визнали винним і дали 8 років ув'язнення

Пом'якшувальною обставиною суд назвав добровільне відшкодування збитків.

"Ми були готові до такого рішення і вважаємо його справедливим. Мої клієнти від початку говорили, що погодяться з будь-яким рішенням суд", – наголосив адвокат сім'ї Сергія Захарова, який загинув у ДТП 8 червня 2020 року.

Додамо, що захист має намір оскаржити рішення Пресненського суду в касації. Сам Михайло Єфремов у останньому слові просив суд змінити йому покарання на те, яке не пов'язане з позбавленням волі. Він заявив, що хоче повернутися до акторської кар'єри й швидше побачити своїх дітей. Крім того, винний хоче поставити пам'ятник Сергію Захарову.

Адвокат Єфремова оголосив, що готовий заплатити компенсацію потерпілим по 800 тисяч рублів кожному просто в залі суду. Відповідна сума була в нього з собою. Зазначимо, адміністрація СІЗО дала позитивну характеристику Михайлу Єфремову.

Що відомо про ДТП з Михайлом Єфремовим

8 червня в центрі Москви відбулась смертельна ДТП. Михайло Єфремов у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся із автомобілем, за кермом якого був кур'єр Сергій Захаров. Від травм чоловік помер вранці наступного дня. Актор опинився під домашнім арештом.

Спочатку Михайло Єфремов визнавав себе винним і був готовий усиновити дітей загиблого, однак потім провину заперечував. 8 вересня Єфремову винесли вирок і засудили до 8 років колонії загального режиму. Згодом засуджений заявив, що адвокат Пашаєв "підставив" його.