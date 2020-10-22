Сегодня, 22 октября, Пресненский суд Москвы рассматривал законность приговора Михаила Ефремова, которому дали 8 лет заключения. Так, актеру уменьшили наказание на пол года – 7 лет и 6 месяцев колонии.

Об этом информирует телеграм-канал Mash. Приговор Михаилу Ефремову вынесли 8 сентября. Его признали виновным в совершении смертельного ДТП в Москве и приговорили к 8 годам колонии общего режима. Однако уже сегодня судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному актеру и уменьшила срок наказания до 7 лет и 6 месяцев.

К теме Михаилу Ефремову вынесли приговор: актера признали виновным и дали 8 лет заключения

Смягчающим обстоятельством суд назвал добровольное возмещение убытков.

"Мы были готовы к такому решению и считаем его справедливым. Мои клиенты с самого начала говорили, что согласятся с любым решением суда", – подчеркнул адвокат семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП 8 июня 2020 года.

Добавим, что защита намерена обжаловать решение Пресненского суда в кассации. Сам Михаил Ефремов в последнем слове просил суд изменить ему наказание на то, которое не связано с лишением свободы. Он заявил, что хочет вернуться к актерской карьере и быстрее увидеть своих детей. Кроме того, виновный хочет поставить памятник Сергею Захарову.

Адвокат Ефремова объявил, что готов заплатить компенсацию потерпевшим по 800 тысяч рублей каждому прямо в зале суда. Соответствующая сумма была у него с собой. Отметим, администрация СИЗО дала положительную характеристику Михаилу Ефремову.

Что известно о ДТП с Михаилом Ефремовым

8 июня в центре Москвы произошло смертельное ДТП. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От травм мужчина скончался утром следующего дня. Актер оказался под домашним арестом.

Сначала Михаил Ефремов признавал себя виновным и был готов усыновить детей погибшего, однако затем вину отрицал. 8 сентября Ефремову вынесли приговор и осудили к 8 годам колонии общего режима. Впоследствии осужденный заявил, что адвокат Пашаев "подставил" его.