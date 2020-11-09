Український шоумен JULIK оприлюднив нові світлини з сином. Артист із нащадком провели день у студії звукозапису.

JULIK поділився кадрами на особистій сторінці в інстаграмі. Він часто поширює фото з дружиною та сином, тому нові знімки не залишилися без уваги багатотисячної аудиторії підписників.

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JULIK разом із сином Денисом побував на студії звукозапису. Такий день з татом неабияк сподобався хлопчикові і запам'ятається надовго.

Сьогодні – крутий день. Денис вперше записувався на студії. А для кого – вгадуйте ви. Такі моменти – незабутні,

– написав у дописі шоумен.

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Серед тих, хто прокоментував публікацію, був колега зіркового татуся – співак Дзідзьо: "Може для мене беки писав?". Підписники JULIK також залишають свої здогадки у коментарях і зазначають, що такий день точно запам'ятається Денисові.

В ексклюзивному коментарі JULIK запевнив, що зовсім скоро у своїх соціальних мережах покаже, для кого і що робив син Денис на студії.