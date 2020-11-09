Украинский шоумен JULIK обнародовал новые фотографии с сыном. Артист с потомком провели день в студии звукозаписи.

JULIK поделился кадрами на личной странице в инстаграме. Он часто распространяет фото с женой и сыном, поэтому новые снимки не остались без внимания многотысячной аудитории подписчиков.

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JULIK вместе с сыном Денисом побывал на студии звукозаписи. Такой день с папой сильно понравился мальчику и запомнится надолго.

Сегодня – крутой день. Денис впервые записывался на студии. А для кого – угадывайте вы. Такие моменты – незабываемые,

– написал в заметке шоумен.

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Среди тех, кто прокомментировал публикацию, был коллега звездного папы – певец Дзидзьо: "Может для меня беки писал?". Читатели JULIK также оставляют свои догадки в комментариях и отмечают, что такой день точно запомнится Денису.

В эксклюзивном комментарии JULIK заверил, что совсем скоро в своих социальных сетях покажет, для кого и что делал сын Денис на студии.