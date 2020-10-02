Успішна британська співачка Адель після схуднення рідко з'являється на публіці. Проте для одного зі світських заходів вона обрала розкішну мінісукню, дизайнером якої став український бренд Marianna Senchina.

Після розлучення Адель з 46-річним бізнесменом Саймоном Конецьким життя зірки кардинально змінилось. Вона почала ретельно стежити за своїм харчуванням, займатись спортом і піклуватися про здоров'я. Так, за рік вона шалено схудла, однак результатами ділиться неохоче. Зірка рідко публікує фото в інстаграмі. Приводом для нового допису стало день народження подруги.

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Адель привітала відому американську акторку Ніколь Річі з 39-річчям кумедними спільними кадрами. На одному з них вони позували на світському заході у вишуканих сукнях.

Образ Адель

Знаменитість постала перед камерою у мінісукні від українського бренду Marianna Senchina, вбрання якого неодноразово обирали для виходів Ріанна та Дуа Ліпа.

Співачка віддала перевагу оксамитовій сукні зі спущеними об'ємними рукавами з колекції осінь-зима 2019/2020. У приталеному одязі Адель не лише похизувалась фігурою, а й розкішним бюстом завдяки відкритому декольте.



Адель в сукні від українського бренду / Фото Instagram / @adele

Артистка довершила елегантний образ золотими сережками-кільцями і вечірнім макіяжем з акцентом на очі. Волосся Адель зібрала у високий пучок, а перед камерою позувала в профіль і щиро усміхалась. Її стрункість і бездоганний вигляд вкотре вразили фанів.