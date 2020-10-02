Струнка Адель обрала мінісукню від українського бренду: фото зі світського заходу
Успішна британська співачка Адель після схуднення рідко з'являється на публіці. Проте для одного зі світських заходів вона обрала розкішну мінісукню, дизайнером якої став український бренд Marianna Senchina.
Після розлучення Адель з 46-річним бізнесменом Саймоном Конецьким життя зірки кардинально змінилось. Вона почала ретельно стежити за своїм харчуванням, займатись спортом і піклуватися про здоров'я. Так, за рік вона шалено схудла, однак результатами ділиться неохоче. Зірка рідко публікує фото в інстаграмі. Приводом для нового допису стало день народження подруги.
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Адель привітала відому американську акторку Ніколь Річі з 39-річчям кумедними спільними кадрами. На одному з них вони позували на світському заході у вишуканих сукнях.
Образ Адель
Знаменитість постала перед камерою у мінісукні від українського бренду Marianna Senchina, вбрання якого неодноразово обирали для виходів Ріанна та Дуа Ліпа.
Співачка віддала перевагу оксамитовій сукні зі спущеними об'ємними рукавами з колекції осінь-зима 2019/2020. У приталеному одязі Адель не лише похизувалась фігурою, а й розкішним бюстом завдяки відкритому декольте.
Адель в сукні від українського бренду / Фото Instagram / @adele
Артистка довершила елегантний образ золотими сережками-кільцями і вечірнім макіяжем з акцентом на очі. Волосся Адель зібрала у високий пучок, а перед камерою позувала в профіль і щиро усміхалась. Її стрункість і бездоганний вигляд вкотре вразили фанів.