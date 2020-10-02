Успешная британская певица Адель после похудения редко появляется на публике. Однако для одного из светских мероприятий она выбрала роскошное мини-платье, дизайнером которой стал украинский бренд Marianna Senchina.

После развода Адель с 46-летним бизнесменом Саймоном Конецким жизнь звезды кардинально изменилась. Она начала тщательно следить за своим питанием, заниматься спортом и заботиться о здоровье. Так, за год она безумно похудела, однако результатами делится неохотно. Звезда редко публикует фото в инстаграме. Поводом для нового сообщения стал день рождения подруги.

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Адель поздравила известную американскую актрису Николь Ричи с 39-летием забавными совместными кадрами. На одном из них они позировали на светском мероприятии в изысканных платьях.

Образ Адель

Знаменитость предстала перед камерой в мини-платье от украинского бренда Marianna Senchina, наряд которого неоднократно выбирали для выходов Рианна и Дуа Липа.

Певица отдала предпочтение бархатному платье со спущенными объемными рукавами из коллекции осень-зима 2019/2020. В приталенном одежде Адель не только похвасталась фигурой, но и роскошным бюстом благодаря открытому декольте.



Адель в платье от украинского бренда / Фото Instagram / @adele

Артистка завершила элегантный образ золотыми серьгами-кольцами и вечерним макияжем с акцентом на глаза. Волосы Адель собрала в высокий пучок, а перед камерой позировала в профиль и искренне улыбалась. Ее стройность и безупречный вид в который раз поразили фанов.