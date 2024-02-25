У тренді зухвалість та невимушеність: 3 стрижки, які будуть актуальні цієї весни

Нові тренди на весну 2024 починають захоплювати світ. Зокрема, цього року у моді короткі стрижки, які створюють екстравагантний та бунтарський образ.

Йдеться про рваний боб, піксі та Copper Brixie.Такий стиль був особливо популярний у 90-х та 2000-х. Детальніше про актуальні стрижки цієї весни розповість LifeStyle 24.

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Рваний боб

Рваний боб – одна з найбільш трендових стрижок весни 2024. Така зачіска додає образу зухвалості та невимушеності. Її не потрібно довго вкладати, як традиційне каре. Волосся варто накручувати на браш, однак так, аби створити легкий ефект. Особливої популярності рваний боб здобув завдяки американській акторці Дженні Ортезі, яка зіграла головну роль у серіалі "Венздей".

Піксі

Неймовірно стильна стрижка піксі вже не перший рік залишається актуальною. Така зачіска є досить універсальною, адже підійде жінкам різного віку, а також власницям як прямого, так і кучерявого волосся. Цікаво, що на піку своєї популярності стрижку піксі мала популярна барбадоська співачка Ріанна.

Copper Brixie

Якщо ви хочете поєднати боб та піксі, тоді обирайте стрижку Copper Brixie. Така зачіска особливо підійде молодим дівчатам, які не бояться експериментувати. Для того, щоб досягти більш бунтарського ефекту, можна пофарбувати волосся в яскравий колір.

Стрижка Copper Brixie / Фото з відкритих джерел

Знаходьте для себе найкращу зачіску на весняний сезон 2024!