Речь идет о рваном бобе, пикси и Copper Brixie.Такой стиль был особенно популярен в 90-х и 2000-х. Подробнее об актуальных стрижках этой весной расскажет LifeStyle 24.

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Рваный боб

Рваный боб – одна из самых трендовых стрижек весны 2024. Такая прическа добавляет образу дерзости и непринужденности. Ее не нужно долго укладывать, как традиционное каре. Волосы стоит накручивать на браш, однако так, чтобы создать легкий эффект. Особую популярность рваный боб получил благодаря американской актрисе Дженне Ортеге, которая сыграла главную роль в сериале "Венздей".

Пикси

Невероятно стильная стрижка пикси уже не первый год остается актуальной. Такая прическа является достаточно универсальной, ведь подойдет женщинам всех возрастов, а также обладательницам как прямых, так и вьющихся волос. Интересно, что на пике своей популярности стрижку пикси имела популярная барбадосская певица Рианна.

Copper Brixie

Если вы хотите совместить боб и пикси, тогда выбирайте стрижку Copper Brixie. Такая прическа особенно подойдет молодым девушкам, которые не боятся экспериментировать. Для того чтобы достичь более бунтарского эффекта, можно покрасить волосы в яркий цвет.

Стрижка Copper Brixie / Фото из открытых источников

Находите для себя лучшую прическу на весенний сезон 2024!