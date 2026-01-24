Про це пише видання Marie Claire. Детальніше про стрижки для жінок після 50 років – читайте далі в матеріалі.

Як стригтися після 50 років, щоб мати молодший вигляд?

Якщо волосся завжди було вашою гордістю, густим і здоровим, то експерти радять не прощатися з ним заради стереотипів. Довгі, розкішні пасма мають ефектний вигляд у будь-якому віці. До того ж ви можете перетворити природну текстуру волосся або навіть елегантну сивину у свою родзинку.

Довге волосся на жінці після 50 років / Фото Freepik

Для тих, хто вагається між кардинально коротким і довгим волоссям, то ідеальним компромісом стануть стрижки міді. Це "золота середина", яка дозволяє зберегти жіночність і варіативність укладок, але при цьому виглядає більш зібрано та охайно.

Стрижка для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Якщо ж ви віддаєте перевагу коротшим формам, але хочете уникнути суворості, то чудовим вибором буде багатошаровий боб, підкреслює видання Harper's Bazaar. На відміну від класичного графічного каре, цей варіант завдяки м'яким шарам додає зачісці живого об'єму та руху, чудово обрамляючи обличчя та пом'якшуючи його риси.

Багатошаровий боб / Фото Pinterest

Ще більш виразний ефект ліфтингу може дати стрижка довжиною до лінії щелепи з акцентованими передніми пасмами. Вона підходить для будь-якого типу волосся і візуально підтягує овал обличчя.

Як стригтися після 50 років / Фото Pinterest

А щоб завершити образ і додати йому нотку загадковості, можна спробувати повний чубчик, зазначає видання Elle. Хоча багато хто побоюється, що він може обтяжувати погляд, правильно підстрижений, м'який чубчик виглядає дуже ніжно і чудово приховує вікові зміни на лобі.

Зачіска для жінок за 50 років / Фото Pinterest

Які ще зачіски можуть омолоджувати обличчя?