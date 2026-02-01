Невіддільним атрибутом свята є освячення води та свічок. У чому унікальність стрітенської свічки та як нею користуватися протягом року – розповіла Тернопільська єпархія Православної Церкви України.

Що таке стрітенська свічка?

За давньою традицією, свічки для освячення виготовляли виключно з чистого бджолиного воску. Наші предки вірили, що така свічка має особливу силу – вона здатна захистити будинок, господарство та урожай від стихійного лиха.

Саме тому стрітенську свічку називають "громовицею". Що цікаво, у давнину під час сильних гроз її запалювали та ставили на підвіконня, щоб вберегти житло від ударів блискавки та грому.

Коли запалюють стрітенську свічку?

Освячена на Стрітення свічка вважається потужним духовним оберегом, який зберігають у домі цілий рік та використовують у найважливіші моменти життя. Здебільшого до її допомоги звертаються у часи випробувань. Зокрема, під час тяжкої хвороби, немочі, складних пологів або сильного переляку. Адже вважається, що щира молитва перед "громовицею" полегшує страждання.

Також вогонь цієї свічки запалюють під час родинних сварок, щоб якнайшвидше припинити конфлікт і повернути злагоду в сім'ю.

Окрім духовного захисту, свічку здавна використовували й у побуті, зазначає сайт "Українські традиції". Так, нею обкурювали хату під час епідемій, захищали худобу від пристріту та обов'язково брали з собою в поле перед початком жнив, сподіваючись на добрий врожай та захист від стихії.

Стрітенські свічки / Фото Pinterest

Які народні прикмети пов'язані зі стрітенською свічкою?