Про це повідомила речниця Каразінського університету Лілія Змій для Суспільне Харків. За її словами, таке рішення організатори ухвалили з огляду на поточні обставини.

Не пропустіть 29 січня – яке церковне свято: хто відзначає День ангела

Чому бабак Тимко віщуватиме весну дистанційно у 2026 році?

Як зазначила речниця Каразінського університету Лілія Змій, бабачина родина наразі залишається в межах Харківської області. Фахівці наполегливо не рекомендували турбувати гризуна та відмовилися від ідеї переміщення Тимка на інші локації, посилаючись на складну безпекову ситуацію в регіоні, а також несприятливі погодні умови, які можуть зашкодити тварині.

Попри дистанційний режим, біологи університету передадуть віщування бабака у запланований день. Окрім прогнозу погоди, під час заходу фахівці порушать важливі екологічні питання та розкажуть, як повномасштабна війна та бойові дії вплинули на популяцію степових бабаків в Україні.

Бабак Тимко віщуватиме весну 2026 дистанційно / Фото Харківського національного університету ім. Каразіна

Що відомо про День бабака?