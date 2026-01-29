Про це повідомила речниця Каразінського університету Лілія Змій для Суспільне Харків. За її словами, таке рішення організатори ухвалили з огляду на поточні обставини.
Як зазначила речниця Каразінського університету Лілія Змій, бабачина родина наразі залишається в межах Харківської області. Фахівці наполегливо не рекомендували турбувати гризуна та відмовилися від ідеї переміщення Тимка на інші локації, посилаючись на складну безпекову ситуацію в регіоні, а також несприятливі погодні умови, які можуть зашкодити тварині.
Попри дистанційний режим, біологи університету передадуть віщування бабака у запланований день. Окрім прогнозу погоди, під час заходу фахівці порушать важливі екологічні питання та розкажуть, як повномасштабна війна та бойові дії вплинули на популяцію степових бабаків в Україні.
Бабак Тимко віщуватиме весну 2026 дистанційно / Фото Харківського національного університету ім. Каразіна
Що відомо про День бабака?
- День бабака – традиційне свято, яке відзначають 2 лютого у США, Канаді та Україні. За повір'ям, саме цього дня бабак прокидається від зимової сплячки та виходить з нори, а його поведінка дозволяє спрогнозувати наближення весни.
- Головна прикмета базується на тому, чи побачить тварина свою тінь, зауважує History. Якщо день сонячний і бабак злякався своєї тіні, то зима триватиме ще шість тижнів. Якщо ж погода похмура, тіні немає і гризун спокійно залишає нору, то варто чекати на ранню весну.
- В Україні головним народним синоптиком є бабак Тимко, який живе на біостанції університету Каразіна на Харківщині.