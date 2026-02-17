Поєднання знака Коня та стихії Вогню є доволі рідкісним і трапляється лише раз на шістдесят років. Востаннє світ зустрічав Вогняного Коня ще у 1966 році, який запам'ятався значними культурними та соціальними подіями. Втім, багатьом людям цікаво зазирнути трохи в майбутнє та дізнатися, яка тварина стане символом наступного року, розповідає ChineseNewYear.

Яка тварина буде символом 2027 року?

Згідно з китайським календарем, після бурхливого та динамічного періоду завжди настає час відновлення та гармонії. Саме тому 2027 рік пройде під знаком Червоної Вогняної Кози, або Вівці. Цей новий цикл офіційно розпочнеться 6 лютого 2027 року і пропонуватиме суспільству зовсім іншу енергетику та життєвий ритм.

Якщо Кінь уособлює нестримний рух уперед і шалену конкуренцію, то Коза вважається символом миру, творчості, домашнього затишку та щирої емпатії. Після напруженого 2026 року людям знадобиться відпочинок, і саме період Вівці дасть таку довгоочікувану можливість.

Червона Вогняна Коза – символ 2027 року / Фото Freepik

Наступний рік буде максимально сприятливим для зміцнення родинних зв'язків, пошуку компромісів та дипломатичного розв'язання будь-яких конфліктів. 2027 рік винагороджуватиме тих, хто прагне стабільності та душевної рівноваги, а не швидких змін або ризикових авантюр.

Водночас стихія Вогню, яка залишиться панівною і у 2027-му, надасть спокійній Козі відчутну іскру. Саме тому наступний рік точно не буде для багатьох нудним. Вогняна Коза відрізняється від інших стихій цього знака набагато більшою рішучістю та глибиною емоцій. Так, люди відчуватимуть гостру потребу оточувати себе красою та більше дбати про близьких.

Загалом 2027 рік обіцяє стати часом емоційного зцілення та розкриття прихованих талантів. Успіх чекатиме на тих, хто вміє працювати в партнерстві і знаходити нестандартні підходи до повсякденних справ.

Коли буде Китайський Новий рік у 2027 році?