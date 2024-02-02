Стрітення перекладається як "зустріч". Тому саме в цей день зустрічається Старий та Новий Заповіти, а також – зима з весною. Крім того, на свято існує ряд заборон, яких потрібно дотримуватися. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.

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Стрітення Господнє: що не можна робити

На свято Стрітення Господнього краще відмовитися від важкої фізичної праці. Також на інший день варто перенести хатні справи, наприклад, прибирання, вишивання, прання. Однак дозволяється робота, яка пов'язана з допомогою людям.

Цікаво, що сьогодні заборонено відвідувати лазню. Адже зазвичай чоловіки туди ходять, щоб розслабитися після того, як кололи дрова чи носили воду. А цим займатися сьогодні не слід. Проте приймати душ або ванну можна.

На Стрітення Господнє не рекомендується вирушати у далеку подорож. Річ у тім, що погодні умови можуть бути несприятливими. Тому існує велика ймовірність того, що у дорозі трапиться якась неприємність.

Також існує важлива заборона щодо грошей. Зокрема, сьогодні їх не варто ставити на кухонний стіл. Згідно з народними повір'ями, так ви можете відлякати везіння та достаток. Тому протягом року сім'ю переслідуватимуть фінансові труднощі.