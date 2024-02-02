Сретение переводится как "встреча". Поэтому именно в этот день встречается Старый и Новый Заветы, а также – зима с весной. Кроме того, на праздник существует ряд запретов, которых нужно придерживаться. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.

Кстати Когда будем праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы в 2024 году

Сретение Господне: что нельзя делать

На праздник Сретения Господня лучше отказаться от тяжелого физического труда. Также на другой день стоит перенести домашние дела, например, уборку, вышивание, стирку. Однако разрешается работа, которая связана с помощью людям.

Интересно, что сегодня запрещено посещать баню. Ведь обычно мужчины туда ходят, чтобы расслабиться после того, как кололи дрова или носили воду. А этим заниматься сегодня не следует. Однако принимать душ или ванну можно.

На Сретение Господне не рекомендуется отправляться в дальнее путешествие. Дело в том, что погодные условия могут быть неблагоприятными. Поэтому существует большая вероятность того, что в дороге случится какая-то неприятность.

Также существует важный запрет относительно денег. В частности, сегодня их не стоит ставить на кухонный стол. Согласно народным поверьям, так вы можете отпугнуть везение и достаток. Поэтому в течение года семью будут преследовать финансовые трудности.