Детальніше про те, що не можна робити на Стрітення Господнє 2026 – розповідає сайт "Українські традиції".

Що не можна робити на Стрітення Господнє 2026?

2 лютого не рекомендується вживати алкоголь та переїдати. Крім цього, Церква суворо забороняє будь-які ворожіння чи спроби дізнатися долю на Стрітення Господнє. Вважається, що магічні ритуали у цей день не лише суперечать християнським традиціям, а й здатні накликати біду, йдеться у дописі Православної Церкви України.

Також на Стрітення категорично не можна сваритися, лихословити чи конфліктувати з близькими, адже весь негатив повернеться сторицею. До того ж не слід піддаватися смутку та зневірі. Річ у тім, що сльози й туга на свято вважаються поганою прикметою, яка може затьмарити весь наступний рік.

Від важкої фізичної праці, ремонтів, будівництва та роботи на городі теж краще відмовитися, щоб звільнити час для душі.

За народними прикметами, на Стрітення не можна займатися прибиранням, пранням чи миттям посуду, бо тоді разом з брудною водою з оселі можна вимити щастя та здоров'я. Водночас заборонено займатися рукоділлям, зокрема шиттям, в'язанням чи вишиванням, які можуть "зашити" шлях до добробуту.

У давнину люди навіть остерігалися в цей день топити лазню та проводити тривалі водні процедури, вважаючи це передвісником хвороб.

Стрітення Господнє 2026 / Фото Православної Церкви України

Народні прикмети

Якщо на деревах видно іній, то буде щедрий урожай картоплі та гречки.

Якщо сонця зовсім не видно за хмарами, то варто готуватися до суворих морозів у лютому.

Якщо дорогу замело снігом, то весняні дні будуть холодними.

Якщо на Стрітення Господнє йде сніг, то весна буде затяжною і дощовою.

Якщо під дахами висять довгі бурульки, то цього року вродить хороша кукурудза.

Яка історія свята Стрітення 2026?