Якщо ви хочете перевірити мудрість пращурів і дізнатися, чи скоро чекати справжнього тепла, зверніть увагу на перевірені часом прикмети. Про це детальніше – розповідає сайт "Українські традиції".
Народні прикмети на Стрітення Господнє 2026
- Якщо погода ясна і тиха, то чекайте на добрий урожай і багато меду.
- Якщо півень нап'ється води з калюжі, то зима ще довго протримається і будуть морози.
- Якщо день видався теплим і сонячним, то й уся весна буде теплою.
- Якщо на вулиці відлига, то весна прийде пізно, тож бережіть запаси.
- Якщо дорогу замело снігом, то весняні дні будуть холодними.
- Якщо сьогодні йде сніг, то весна буде затяжною і дощовою.
- Якщо під дахами висять довгі бурульки, то цього року вродить хороша кукурудза.
- Якщо на деревах видно іній, то буде щедрий урожай картоплі та гречки.
- Якщо сонця зовсім не видно за хмарами, то варто готуватися до суворих морозів у лютому.
Стрітення Господнє 2026: історія та традиції свята
- В основі Стрітення Господнього лежить біблійна подія, що сталася на 40-й день після народження Ісуса Христа. Тоді Діва Марія разом з Йосифом принесли немовля до Єрусалимського храму. Через деякий час там їх зустрів праведний старець Симеон. За переказами, Святий Дух передбачив йому, що він не покине цей світ, доки на власні очі не побачить Спасителя.
- Взявши Малюка на руки, Симеон впізнав у Ньому Месію і проголосив, що тепер може спокійно відійти у вічність. Ця подія символізує зустріч людства з Богом.
- Ще одним свідком цієї знакової події стала пророчиця Анна, яка також перебувала у храмі, зазначає Православний церковний календар.
- Головною традицією Стрітення є відвідування святкового богослужіння. У церквах 2 лютого відбувається особливий чин освячення свічок. Вважається, що стрітенська свічка має велику силу, тому може захищати дім від біди.
- Після літургії віряни забирають освячені свічки додому та зберігають їх протягом року. Також у цей день заведено щиро молитися, просячи у Господа здоров'я для рідних та родинного добробуту.