Якщо ви хочете перевірити мудрість пращурів і дізнатися, чи скоро чекати справжнього тепла, зверніть увагу на перевірені часом прикмети. Про це детальніше – розповідає сайт "Українські традиції".

Народні прикмети на Стрітення Господнє 2026

Якщо погода ясна і тиха, то чекайте на добрий урожай і багато меду.

Якщо півень нап'ється води з калюжі, то зима ще довго протримається і будуть морози.

Якщо день видався теплим і сонячним, то й уся весна буде теплою.

Якщо на вулиці відлига, то весна прийде пізно, тож бережіть запаси.

Якщо дорогу замело снігом, то весняні дні будуть холодними.

Якщо сьогодні йде сніг, то весна буде затяжною і дощовою.

Якщо під дахами висять довгі бурульки, то цього року вродить хороша кукурудза.

Якщо на деревах видно іній, то буде щедрий урожай картоплі та гречки.

Якщо сонця зовсім не видно за хмарами, то варто готуватися до суворих морозів у лютому.

Стрітення Господнє 2026: історія та традиції свята