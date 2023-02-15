Стрітення є одним із найдавніших свят. Перші згадки про нього можна знайти у творах Отців Церкви, які датуються ще III століттям. Урочисто свято почали відзначати під час правління імператора Юстиніана, пише 24 Канал.

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Історія Стрітення Господнього

Стрітення у перекладі зі старослов’янської мови означає "зустріч" та "радість". Саме цього дня новонароджений Ісус зустрівся з праведником Симеоном у Єрусалимському храмі.

Згідно зі Старим Заповітом – жінка, яка народила хлопчика, впродовж 40 днів не могла заходити в храм. А коли цих 40 днів минало, то треба було принести Господу жертву. В знак подяки приносили однорічне ягнятко, а на відпущення та прощення гріхів – голуба. Якщо ж сім'я була не багатою, то замість ягняти приносили двох голубів.

Що означає Стрітення Господнє – історія та традиція свята / Фото з відкритих джерел

Тож 15 лютого Діва Марія і Йосиф з маленьким Ісусом прийшли в храм, щоб принести Богу подяку за сина. В храмі їх зустрів Симеон. Йому було звіщено, що він не помре допоки не побачить Христа. Про цей день Бог попередив його завчасно і чоловік протягом багатьох років смиренно очікував найважливішу зустріч у своєму житті.

Взявши Ісуса на руки, Симеон виголосив такі слова: "Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами, Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля!". Так він виконав обряд посвячення і став одним зі свідків Божественного походження Спасителя.

Також саме після цієї події Симеона почали називати Богоприємцем.

Історія та традиції святкування Стрітення Господнього 2023 / Фото Canva

Традиції відзначення свята Стрітення Господнього