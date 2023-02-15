Сретение является одним из древнейших праздников. Первые упоминания о нем можно найти в произведениях Отцов Церкви, датируемых еще III веком. Торжественно праздник начали отмечать во время правления императора Юстиниана, пишет 24 Канал.

Читайте также Поздравление со Сретением Господним 2023: красивые картинки для самых родных

История Сретения Господня

Сретение в переводе со старославянского языка означает "встречу" и "радость". В этот день новорожденный Иисус встретился с праведником Симеоном в Иерусалимском храме.

Согласно Ветхому Завету – женщина, родившая мальчика, на протяжении 40 дней не могла заходить в храм. А когда эти 40 дней проходило, то нужно было принести Господу жертву. В благодарность приносили однолетний ягненок, а на прощение и прощение грехов – голубя. Если же семья была не богата, то вместо ягненка приносили двух голубей.

Что значит Сретение Господне – история и традиция праздника / Фото из открытых источников

15 февраля Дева Мария и Иосиф с маленьким Иисусом пришли в храм, чтобы принести Богу благодарность за сына. В храме их встретил Симеон. Ему было объявлено, что он не умрет, пока не увидит Христа. Об этом дне Бог предупредил его заранее и мужчина в течение многих лет смиренно ожидал важнейшую встречу в своей жизни.

Взяв Иисуса на руки, Симеон произнес следующие слова: "Ныне отпускаешь раба Своего, Владыко, по слову Твоему с миром, ибо увидели очи мои Спасение Твое, которое Ты приготовил пред всеми народами, Свет во просвещение язычникам и во славу народа Твоего Израиля!" . Так он совершил обряд посвящения и стал одним из свидетелей Божественного происхождения Спасителя.

Также после этого события Симеона стали называть Богоприемником.

История и традиции празднования Сретение Господня 2023 / Фото Canva

Традиции празднования праздника Сретения Господня