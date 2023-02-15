15 лютого українці відзначають чудове свято Стрітення Господнє. У народі воно символізує зустріч зими із весною, а у християнстві в цей день відбулася зустріч праведника Симеона з Ісусом у Єрусалимському храмі. Саме там Богоприємець взяв малюка на руки, підняв над головою і проголосив Христа Спасителем людського роду.