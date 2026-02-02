Згідно з Євангелієм, у цей день Діва Марія та її чоловік Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму, щоб присвятити Малюка Богові. У храмі їх зустрів праведний старець Симеон. Йому напророкували, що він не помре, доки не побачить Спасителя. Взявши Ісуса на руки, Симеон виголосив знамениті слова: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико…", визнавши у дитині Світло для всього світу. Також свідком цієї події стала пророчиця Анна.
З нагоди свята 24 Канал підготував гарні картинки-привітання зі Стрітенням Господнім 2026. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть ці святкові листівки рідним і близьким 2 лютого.
Стрітення Господнє 2026: картинки-привітання
Привітання зі Стрітенням Господнім 2026 / Колаж LifeStyle24
