З 29 квітня по 4 травня християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа. Водночас існують певні харчові заборони цього тижня, хоча деякі з них поширюються на весь період Великого посту. Про щоденне харчування цього періоду, розповість детальніше Lifestyle 24.

До слова Страсний тиждень, Великдень та інші релігійні свята: православний календар на травень 2024

Харчування на кожен день тижня

Віряни протягом 48 днів утримувалися від їжі, розваг і шкідливих звичок. Однак, цього тижня триватиме суворий піст. Так, не варто їсти продукти тваринного походження та вживати алкоголь. До того ж треба утриматися від солодощів, окрім меду. Також не забороняється сироїдіння, тобто вживання продуктів без попередньої термообробки.



Страсний тиждень 2024 / Фото з Unsplash

Понеділок - 29 квітня

У понеділок можна їсти сирі овочі, фрукти та зелень. Старайтеся не заправляти їх рослинною олією.

Так, ви можете приготувати смачний салат з селери, моркви та яблука. Водночас спробуйте салат з моркви та капусти.

Вівторок - 30 квітня

У цей день можете сміливо їсти термооброблені овочі та зварені крупи. Також дозволяється вживати хліб і мед.

Спробуйте зварити суп із сочевицею та грибами або звичайний овочевий. Водночас ви можете приготувати салат із буряка з соняшниковим насінням і петрушкою.

Середа - 1 травня

У Страсну середу утримайтесь від термооброблених продуктів. Водночас додайте до раціону сухофрукти та гриби.

Так, ви може зробити салат з морквою та селерою. Приготуйте смачний узвар із сухофруктів.

Четвер - 2 травня

Цього дня дозволяється вживати гарячу їжу, але без додавання олії.

Приготуйте салат з синьої капусти і горіхів. Водночас можете зварити крупи і поласувати ними з салатом.

П'ятниця - 3 травня

У Страсну п'ятниця варто утриматися від їжі до вечора, оскільки в цей день розіп'яли Ісуса Христа. Якщо не можете цього зробити, то дозволяється з'істи сирі фрукти та овочі.

Субота - 4 травня

Цього дня можна дозволити собі хліб, овочі, фрукти, горіхи та мед. Страсна Субота є найменш суворою, тому можна їсти гарячу їжу з олією та вживати вино.

Так, зваріть горіховий крем-суп з горохом і картоплею. Також можете приготувати кашу зі спеціями та овочами.

Варто зазначити, що від харчових обмежень звільняються люди зі слабким здоров'ям, діти до 14 років, вагітні жінки і ті, які годують. Також можуть не дотримуватися посту літні люди і військовослужбовці, які перебувають на фронті. Також звільняються від харчових заборон люди, які займається важкою фізичною працею.