С 29 апреля по 4 мая христиане вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа. В то же время существуют определенные пищевые запреты на этой неделе, хотя некоторые из них распространяются на весь период Великого поста. О ежедневном питании этого периода, расскажет подробнее Lifestyle 24.
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Питание на каждый день недели
Верующие в течение 48 дней воздерживались от еды, развлечений и вредных привычек. Однако, на этой неделе будет длиться суровый пост. Так, не следует есть продукты животного происхождения и употреблять алкоголь. К тому же нужно воздержаться от сладостей, кроме меда. Также не запрещается сыроедение, то есть употребление продуктов без предварительной термообработки.
Страстная неделя 2024 / Фото с Unsplash
Понедельник - 29 апреля
В понедельник можно есть сырые овощи, фрукты и зелень. Старайтесь не заправлять их растительным маслом.
Так, вы можете приготовить вкусный салат из сельдерея, моркови и яблок. В то же время попробуйте салат из моркови и капусты.
Вторник – 30 апреля
В этот день можно смело есть термообработанные овощи и сваренные крупы. Также разрешается употреблять хлеб и мед.
Попытайтесь сварить суп с чечевицей и грибами или обычный овощной. В то же время вы можете приготовить салат из свеклы с семенами подсолнечника и петрушкой.
Среда – 1 мая
В Страстную среду удерживайтесь от термообработанных продуктов. В то же время добавьте в рацион сухофрукты и грибы.
Да, вы можете сделать салат с морковью и сельдереем. Приготовьте вкусный компот из сухофруктов.
Четверг - 2 мая
В этот день разрешается употреблять горячую пищу, но без добавления масла.
Приготовьте салат из синей капусты и орехов. В то же время можете сварить крупы и полакомиться ими с салатом.
Пятница - 3 мая
В Страстную пятницу следует воздержаться от еды до вечера, потому что в этот день распяли Иисуса Христа. Если не можете этого сделать, то можно съесть сырые фрукты и овощи.
Суббота – 4 мая
В этот день можно позволить себе хлеб, овощи, фрукты, орехи и мед. Страстная Суббота является наименее суровой, поэтому можно есть горячую пищу с растительным маслом и употреблять вино.
Так, сварите ореховый крем-суп с горохом и картофелем. Также можно приготовить кашу со специями и овощами.