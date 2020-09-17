Ексучасниця десятого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Аліна Ляшук активно веде свою сторінку в інстаграмі. Дівчина демонструє своїм підписникам стильні та трендові образи, а також розповідає цікаві життєві інсайди.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі дівчина вирішила розповісти прихильникам, що для неї означає справжній успіх.

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На кадрі Аліна позувала у стильному світло-коричневому подовженому жакеті та в штанах палаццо кольору праліне. Свій неперевершений образ дівчина довершила молочною атласною сорочкою.

На обличчі дівчина зробила насичений макіяж, губи нафарбувала коричневою помадою. Своє розкішне довге волосся вона вирішила вкласти в об’ємні локони.



Аліна Ляшук позувала у стильному вбранні / Instagram / @lionilal

Для мене успіх – це не гроші чи матеріальне. Ми неправильно розуміємо поняття і стан успіху, чогось! Для мене успіх – прокидатися зранку і відчувати щастя! Якщо ти не прокидаєшся зранку і не відчуваєш щастя від запланованих справ, ти не успішний,

– написала Аліна.

Дівчина каже, що для неї успіх – це улюблена справа, яка приносить колосальне задоволення, дозволяє отримати можливості і реалізувати свій потенціал. А матеріальні іграшки – це найпримітивніший рівень розвитку мислення людини, яка насправді не знайшла в житті того, чим дійсно хоче займатися і тому старається заповнити порожнечу в своїй душі дорослими/великими іграшками.



"Мені іноді настільки цікаво спостерігати, коли ніби-то статусні люди називають бірки своїх костюмів, вартість покупок/послуг, і ведуть себе так, ніби їм жити 100500 років, ці наповнені вдаваною серйозністю, за якою нічого не стоїть, обличчя", – заявила ексучасниця "Холостяка".

За її словами, свобода душі – це найважливіше, чого ми можемо досягнути у власному розвитку.