Экс-участница десятого сезона реалити-шоу "Холостяк" Алина Ляшук активно ведет свою страницу в инстаграме. Девушка демонстрирует своим подписчикам стильные и трендовые образы, а также рассказывает интересные жизненные инсайды.

На своей личной странице в инстаграме девушка решила рассказать поклонникам, что для нее означает настоящий успех.

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На кадре Алина позировала в стильном светло-коричневом удлиненном жакете и в брюках палаццо цвета пралине. Свой непревзойденный образ девушка довершила молочной атласной рубашкой.

На лице девушка сделала насыщенный макияж, губы накрасила коричневой помадой. Свои роскошные длинные волосы она решила уложить в объемные локоны.



Алина Ляшук позировала в стильном наряде / Instagram / @lionilal

Для меня успех – это не деньги или материальное. Мы неправильно понимаем понятие и состояние успеха, почему-то! Для меня успех – просыпаться утром и испытывать счастье! Если ты не просыпаешься утром и не испытываешь счастья от запланированных дел, ты не успешен,

– написала Алина.

Девушка говорит, что для нее успех – это любимое дело, которое приносит колоссальное удовольствие, позволяет получить возможности и реализовать свой потенциал. А материальные игрушки – это самый примитивный уровень развития мышления человека, который на самом деле не нашел в жизни того, чем действительно хочет заниматься и поэтому старается заполнить пустоту в своей душе взрослыми/большими игрушками.

"Мне иногда так интересно наблюдать, когда вроде бы статусные люди называют бирки своих костюмов, стоимость покупок/услуг, и ведут себя так, будто им жить 100500 лет, эти наполненные притворной серьезностью, за которой ничего не стоит, лица", – заявила экс-участница "Холостяка".

По ее словам, свобода души – это самое важное, чего мы можем достичь в собственном развитии.