В июле этого года, участник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк показал свою новую избранницу, модель Дарью Хлыстун. На днях девушка рассказала о том, как они познакомились.

Новая избранница Макса Михайлюка, модель Дарья Хлыстун рассказала о том, как они познакомились и как проходили первые свидания. Об этом она сообщила на своей инстаграм-странице.

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Максим Михайлюк, участник 10 сезона шоу "Холостяк" в начале июля показал фото с Дарьей Хлыстун. Как оказалось впоследствии, это его новая возлюбленная. Отношения между моделью и пилотом продолжаются, вероятно, уже более двух месяцев.

В инстаграм-сторис девушку спросили о знакомстве с Максом. Она рассказала, что первой подписалась на его страницу, но он первым ей написал. Также она поделилась, как проходили первые свидания.

Я приехала на вокзал, а Макс меня встретил, накормил. Сидели общались, потом он подвез меня до гостиницы. На следующий день снова встретились поесть. И так началось общение,

– рассказала Дарья.

Модель также призналась, что смотрела "Холостяк-10" после знакомства. Похоже, у пары уже все серьезно, поскольку Дарья также поделилась, что они уже живут вместе.



Макс Михайлюк с Дарьей Хлыстун / Instagram / @dasha_khlystun_