У липні цього року, учасник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк показав свою нову обраницю, модель Дарину Хлистун. Днями дівчина розповіла про те, як вони познайомилися.

Нова обраниця Макса Михайлюка, модель Дарина Хлистун розповіла про те, як вони познайомилися та як проходили перші побачення. Про це вона повідомила на своїй інстаграм-сторінці.

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Максим Михайлюк, учасник 10 сезону шоу "Холостяк" на початку липня показав фото з Дариною Хлистун. Як виявилось згодом, це його нова кохана. Стосунки між моделлю та пілотом тривають, ймовірно, вже більше двох місяців.

В інстаграм-сторіс дівчину запитали про знайомство з Максом. Вона розповіла, що першою підписалась на його сторінку, але він першим їй написав. Також вона поділась, як проходили перші побачення.

Я приїхала на вокзал, а Макс мене зустрів, нагодував. Сиділи спілкувалися, потім він підвіз мене до готелю. Наступного дня знову зустрілися поїсти. І так почалося спілкування,

– розповіла Дарина.

Модель також зізналась, що дивилась "Холостяк-10" після знайомства. Також, схоже, в пари вже все серйозно, оскільки Дарина також поділилась, що вони вже живуть разом.



Макс Михайлюк з Дариною Хлистун / Instagram / @dasha_khlystun_