Після завершення 10 сезону романтичного шоу "Холостяк" на Дашу Ульянову звалилась шалена популярність. Якщо одні продовжують захоплюватися дівчиною, то інші критикують її за штучність. Переможниця проєкту вирішила показати, якою була до збільшення губ та зізналась, що наважилась на б'юті-ін'єкцію через комплекси.

24-річна гімнастка з Кривого Рогу своєю впевненістю та сексуальністю підкорила серце не лише холостяка, а й багатьох телеглядачів. Але на особистій сторінці в інстаграмі Даша Ульянова зізналась, що з самого дитинства бореться з комплексами.

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Найбільший шквал критики в мережі переможниця "Холостяка" отримала за свої пухлі губи. Проте вона зізналась, що не була задоволена природною красою з самого дитинства. Даша не стала деталізувати, які риси її зовнішності породжували комплекси, та на архівних фото з сімейного альбома вона показала своє обличчя великим планом. Судячи з усього, вже підлітком її не влаштовували тонкі губи.

Вдома знайшла ці милі фотографії з дитинства. Але це зараз вони мені здаються милими. А раніше були комплекси, невпевненість,

– написала Даша Ульянова.

Дівчина запевняє, що майже навчилась любити себе та вміє пробачати комплекси і образи: "Я вважаю, що дуже здорово, коли з роками ми починаємо боротися з тим, що нам в собі не подобається, змінювати свій кругозір, внутрішній світ і навіть зовнішній, якщо від цього залежить наше душевне благополуччя".



Переможниця "Холостяка" у дитинстві / Instagram / @dasha_ulyanovaa



Переможниця "Холостяка" у дитинстві / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Нагадаємо, що раніше Даша Ульянова зізнавалась, що на збільшення губ наважилась після закінчення Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. Вона здобула вищу освіту за спеціальністю "Акторська майстерність драматичного театру та кіно". Тому під час навчання експерименти з зовнішністю забороняли викладачі. За тиждень після випускного вона зробила першу процедуру, яку оцінив навіть тато.

Також переможниця "Холостяка-10" показувала себе до схуднення. Вона зізналась, що кілька років тому її фізична форма суттєво змінилася, адже вона відмовилась від тренувань. Її вага сягнула 67 кілограмів і дівчина не любила себе і заїдала проблеми. Проте згодом вона усвідомила проблему й за три місяці позбулась 8 зайвих кілограмів.