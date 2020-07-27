После завершения 10 сезона романтического шоу "Холостяк" на Дашу Ульянову свалилась бешеная популярность. Если одни продолжают восхищаться девушкой, то другие критикуют ее за искусственность. Победительница проекта решила показать, какой была до увеличения губ и призналась, что решилась на бьюти-инъекцию из-за комплексов.

24-летняя гимнастка из Кривого Рога своей уверенностью и сексуальностью покорила сердце не только холостяка, но и многих телезрителей. Но на личной странице в инстаграме Даша Ульянова призналась, что с самого детства борется с комплексами.

Горячая тема В свадебном платье: победительница "Холостяка" заинтриговала сеть образом – фото

Наибольший шквал критики в сети победительница "Холостяка" получила за свои пухлые губы. Однако она призналась, что не была удовлетворена естественной красотой с самого детства. Даша не стала детализировать, какие черты ее внешности порождали комплексы, и на архивных фото из семейного альбома она показала свое лицо крупным планом. Судя по всему, уже подростком ее не устраивали тонкие губы.

Дома нашла эти милые фотографии с детства. Но это сейчас они мне кажутся милыми. А раньше были комплексы, неуверенность,

– написала Даша Ульянова.

Девушка уверяет, что почти научилась любить себя и умеет прощать комплексы и обиды: "Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие".



Победительница "Холостяка" в детстве / Instagram / @dasha_ulyanovaa



Победительница "Холостяка" в детстве / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Напомним, что ранее Даша Ульянова признавалась, что на увеличение губ решилась после окончания Харьковского национального университета искусств имени Котляревского. Она получила высшее образование по специальности "Актерское мастерство драматического театра и кино". Поэтому во время обучения эксперименты с внешностью запрещали преподаватели. Через неделю после выпускного она сделала первую процедуру, которую оценил даже папа.

Также победительница "Холостяка-10" показывала себя до похудения. Она призналась, что несколько лет назад ее физическая форма существенно изменилась, ведь она отказалась от тренировок. Ее вес достиг 67 килограммов и девушка не любила себя и заедала проблемы. Однако впоследствии она осознала проблему и за три месяца избавилась от 8 лишних килограммов.