Популярна українська блогерка, дружина телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова вкотре зачарувала мережу стильним образом. Для ефектного кадру вона наважилася фотографуватися під дощем.

Даша поділилася приголомшливим знімком на особистій сторінці в інстаграмі. Вона продовжує диктувати тренди українським модницям і з радістю показує варіанти трендових аутфітів.

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Днями в Києві був сильний дощ, але Даша вирішила скористатися цим. Вона вийшла на вулицю, де влаштувала справжню фотосесію. Навіть злива не змогла зупинити дівчину, адже вона була готова змокнути до нитки заради красивої світлини.

Образ Даші Квіткової

Так, для зйомки блогерка обрала чорну обтислу майку і джинсові шорти. Зверху одягнула довгий стильний тренч бежевого кольору, який не застібала. Поєднала таке вбрання з чорним масивним взуттям.

Кучеряве волосся Даші добряче змокло, проте такий її зовнішній вигляд був дуже сексуальним і звабливим. На обличчі Квіткова зробила легкий макіяж у нюдових відтінках, яким лише підкреслила натуральну вроду.

"Як вам наша божевільна ідея, щоб зробити цей кадр?", – запитала красуня у підписників.



Стильна Даша Квіткова / Instagram / @kvittkova