Популярная украинская блогерша, жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова в очередной раз очаровала сеть стильным образом. Для эффектного кадра она решилась фотографироваться под дождем.

Даша поделилась потрясающим снимком на личной странице в инстаграме. Она продолжает диктовать тренды украинским модницам и с радостью показывает варианты трендовых аутфитов.

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На днях в Киеве был сильный дождь, но Даша решила воспользоваться этим. Она вышла на улицу, где устроила настоящую фотосессию. Даже ливень не смог остановить девушку, ведь она была готова промокнуть до нитки ради красивой фотографии.

Образ Даши Квитковой

Так, для съемки блогерша выбрала черную обтягивающую майку и джинсовые шорты. Сверху надела длинный стильный тренч бежевого цвета, не застегивала. Объединила такой наряд с черной массивной обувью.

Вьющиеся волосы Даши сильно промокли, однако такой ее внешний вид был очень сексуальным и соблазнительным. На лице Квиткова сделала легкий макияж в нюдових оттенках, которым только подчеркнула натуральную красоту.

"Как вам наша безумная идея, чтобы сделать этот кадр?", – спросила красавица в подписчиков.



Стильная Даша Квитковая / Instagram / @kvittkova