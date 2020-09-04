Знаменита модель зараз перебуває на сьомому місяці вагітності. Коко Роша розсекретила, що разом з чоловіком фотографом Джеймсом Конраном завжди мріяли про трьох дітей. Старша донька дуже хотіла сестричку, а її мрія здійсниться невдовзі, адже зірка чекає на появу дівчинки.

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