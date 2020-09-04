Знаменита модель зараз перебуває на сьомому місяці вагітності. Коко Роша розсекретила, що разом з чоловіком фотографом Джеймсом Конраном завжди мріяли про трьох дітей. Старша донька дуже хотіла сестричку, а її мрія здійсниться невдовзі, адже зірка чекає на появу дівчинки. Читайте такожКохана Кріштіану Роналду змінила 3 розкішні образи на другий день Венеційського фестивалю Та попри вагітність модель не перестає вражати стильними аутфітами. Знаменитість одягнула коричневу сорочку зі світлими рваними джинсами. Образ вона доповнила коричневими ковбойськими чоботами та сумкою. Волосся Коко Роша зібрала у хвіст та довершила look захисною чорною маскою. Стильною світлиною зірка поділилася в інстаграмі. А це моя версія одягу для вагітних. Розпочався третій триместр! Фінішна пряма, –підписала допис модель. Коко Роша у сорочці українського бренду / Instagram / @cocorocha Зазначимо, одяг українського бренду MONAMOON модель одягнула не вперше. Під час своєї другої вагітності у 2017 році знаменитість одягала джемпер з колекції українського бренду. Згодом вона обрала плаття та легінси для вагітних MONAMOON.