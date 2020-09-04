Знаменитая модель сейчас находится на седьмом месяце беременности. Коко Роша рассекретила, что вместе с мужем фотографом Джеймсом Конраном всегда мечтали о троих детях. Старшая дочь очень хотела сестренку, а ее мечта осуществится вскоре, ведь звезда ждет появления девочки.

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Но несмотря на беременность модель не перестает поражать стильными аутфитами. Знаменитость надела коричневую рубашку со светлыми рваными джинсами. Образ она дополнила коричневыми ковбойскими сапогами и сумкой. Волосы Коко Роша собрала в хвост и довершила look защитной черной маской. Стильной фотографией звезда поделилась в инстаграме.

А это моя версия одежды для беременных. Начался третий триместр! Финишная прямая,

– подписала сообщение модель.