Знаменитая модель сейчас находится на седьмом месяце беременности. Коко Роша рассекретила, что вместе с мужем фотографом Джеймсом Конраном всегда мечтали о троих детях. Старшая дочь очень хотела сестренку, а ее мечта осуществится вскоре, ведь звезда ждет появления девочки. Читайте также Возлюбленная Криштиану Роналду сменила 3 роскошныхобразана второй день Венецианского фестиваля Но несмотря на беременность модель не перестает поражать стильными аутфитами. Знаменитость надела коричневую рубашку со светлыми рваными джинсами. Образ она дополнила коричневыми ковбойскими сапогами и сумкой. Волосы Коко Роша собрала в хвост и довершила look защитной черной маской. Стильной фотографией звезда поделилась в инстаграме. А это моя версия одежды для беременных. Начался третий триместр! Финишная прямая, – подписала сообщение модель. Коко Роша в рубашке украинского бренда / Instagram / @cocorocha Отметим, одежду украинского бренда MONAMOON модель надела не впервые. Во время своей второй беременности в 2017 году знаменитость надевала джемпер из коллекции украинского бренда. Впоследствии она выбрала платье и леггинсы для беременных MONAMOON.