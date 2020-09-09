Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар стала головною героїнею вересневого номера Cosmopolitan, з’явившись на обкладинці глянцю.

Катерина Кухар поділилася результатом зйомки на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Зірка пригадала, як 18 років тому, коли вона відпрацювала перші у своєму житті три сезони на сцені, вона дала своє перше в житті інтерв'ю для журналу Cosmopolitan.

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Досі пам'ятаю свій головний професійний інсайт, який я винесла у свої 20 років і який досі зберігається в тому номері "Листопад 2002": "У балеті потрібно працювати головою",

– пригадала балерина.

Катерина Кухар через роки рада знову повернутися на сторінки свого першого журналу. Для вересневого номера знаменитість приміряла кілька яскравих образів, провела тест-драйв і дала велике інтерв'ю з новими інсайдами.

На фотосесії суддя шоу "Танці з зірками" позувала в атласній сукні кольору фуксії з чималим розрізом на тілі. Літній look зірка доповнила білими трендовими босоніжками з квадратним носком. Її образ довершував макіяж з акцентом на очах.



Катерина Кухар на обкладинці Cosmopolitan / Cosmopolitan​



Катерина Кухар стала головною героїнею вересневого номера / Instagram



Суддя шоу "Танці з зірками" позувала у ніжному образі / Instagram

На інших кадрах Катерина Кухар постала в червоній сукні з оголеними плечима та червоних туфлях.

"Завжди мріяла побачити справжню барбі", "Ви неймовірно красива", "Обожнюю вас за талант і вміння красиво говорити", "Дуже красива", "Чарівна. Неможливо налюбуватися", – писали прихильники в коментарях.

Бейкстейдж зйомки для вересневого номера Cosmopolitan : дивіться онлайн