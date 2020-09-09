Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар стала главной героиней сентябрьского номера Cosmopolitan, появившись на обложке глянца.

Екатерина Кухар поделилась результатом съемки на своей личной странице в Инстаграме. Звезда вспомнила, как 18 лет назад, когда она отработала первые в своей жизни три сезона на сцене, она дала свое первое в жизни интервью для журнала Cosmopolitan.

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До сих пор помню свой главный профессиональный инсайт, который я вынесла в свои 20 лет и который до сих пор хранится в том же номере "Ноябрь 2002": "В балете нужно работать головой",

– вспомнила балерина.

Екатерина Кухар спустя годы рада снова вернуться на страницы своего первого журнала. Для сентябрьского номера знаменитость примерила несколько ярких образов, провела тест-драйв и дала большое интервью с новыми инсайдами.

На фотосессии судья шоу "Танцы со звездами" позировала в атласном платье цвета фуксии с большим разрезом на теле. Летний look звезда дополнила белыми трендовыми босоножками с квадратным носком. Ее образ завершал макияж с акцентом на глазах.



Екатерина Кухар на обложке Cosmopolitan / Cosmopolitan​



Екатерина Кухар стала главной героиней сентябрьского номера / Instagram



Судья шоу "Танцы со звездами" позировала в нежном образе/ Instagram

На других кадрах Екатерина Кухар появилась в красном платье с обнаженными плечами и красных туфлях.

"Всегда мечтала увидеть настоящую барби", "Вы невероятно красивая", "Обожаю вас за талант и умение красиво говорить", "Очень красивая", "Очаровательня. Невозможно налюбоваться", – писали фанаты в комментариях.

Бейкстейдж съемки для сентябрьского номера Cosmopolitan: смотрите онлайн