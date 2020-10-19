Популярна українська співачка Ірина Федишин привітала батьків з річницею шлюбу та поділилась рідкісним спільним фото. На ньому всі члени сім'ї позують в стильних вишиванках.

Сьогодні, 19 жовтня, батьки відомої української артистки Ірини Федишин святкують 35 років одруження. З нагоди цього співачка опублікувала миловидні світлини на сторінці в інстаграмі та привітала рідних зі святом.

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На фото Ірина позує на подвір'ї поруч з мамою і батьком. Всі вони одягнені у вишите вбрання: мати співачки позує в сукні, батько в штанах та сорочці. Федишин ж постала в стильній вишиванці з рюшами на довгий рукав. Її вона поєднала із синіми джинсами з високою посадкою.

Ірина Федишин зробила гарну зачіску, вклавши волосся в голлівудські локони. Також вона зробила макіяж: нафарбувала очі тінями в коричневих відтінках та підкреслила губи рожевою помадою. На сімейному знімку можна помітити, що співачка дуже схожа на маму. Вони мило усміхаються на камеру.

Сьогодні 35 років, як мої батьки одружилися. Вітаю Вас, мої найрідніші! Вдячна за щасливе дитинство, затишок і злагоду у нашій сім'ї! Хай і надалі Ваше подружнє життя проходить у любові і радості. P.s.: а мені є з кого брати приклад!

– написала Ірина Федишин під фото.



Ірина Федишин з батьками / Instagram / @irynafedyshyn