Популярная украинская певица Ирина Федишин поздравила родителей с годовщиной брака и поделилась редким совместным фото. На нем все члены семьи позируют в стильных вышиванках.

Сегодня, 19 октября, родители известной украинской артистки Ирины Федишин празднуют 35 лет свадьбы. По случаю этого певица опубликовала милые фотографии на странице в инстаграме и поздравила родных с праздником.

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На фото Ирина позирует во дворе рядом с мамой и отцом. Все они одеты в вышитые наряды: мать певицы позирует в платье, отец в брюках и рубашке. Федишин же предстала в стильной вышиванке с рюшами на длинный рукав. Ее она соединила с синими джинсами с высокой посадкой.

Ирина Федишин сделала красивую прическу, уложив волосы в голливудские локоны. Также она сделала макияж: накрасила глаза тенями в коричневых оттенках и подчеркнула губы розовой помадой. На семейном снимке можно заметить, что певица очень похожа на маму. Они мило улыбаются на камеру.

Сегодня 35 лет, как мои родители поженились. Поздравляю вас, мои самые родные! Благодарна за счастливое детство, уют и согласие в нашей семье! Пусть и в дальнейшем ваша супружеская жизнь проходит в любви и радости. P.S.: а мне есть с кого брать пример!

– написала Ирина Федишин под фото.



Ирина Федишин с родителями / Instagram / @irynafedyshyn