Співачка Настя Каменських незмінно диктує тренди українським модницям. Артистка впевнена в собі та вміло демонструє чудовий смак в одязі. Днями вона показала чудові варіанти літніх суконь, що підійдуть кожній дівчині.

NK є однією із найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона знає все про "гарячі" тренди, щоразу демонструє на особистій сторінці в інстаграмі чудові аутфіти, які викликають захоплення у 5-мільйонної аудиторії її підписників.

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Черговий ролик, який опублікувала NK, був знятий посеред мальвничого поля. Зірка полюбляє вдаватися до експериментів та тішити фанатів оригінальним відео.

Під час зйомки Настя тричі змінювала образ. Спершу, вона позувала у чорній сукні, що прекрасно підійде, як для спекотної, так і для прохолодної погоди. Пізніше зірка одягнула білу сукню з довгими рукавами, що ніжно майоріла на вітрі. Третє вбрання було з квітковим принтом та вразило своєю легкістю.

Незмінною залишалася зачіска Каменських. Вона гарно вклала кучеряве волосся. На обличчі співачка зробила легкий макіяж, що підкреслив її натуральну вроду. У місці, де панувала природна атмосфера, зірка не хотіла вдаватися до яскравих акцентів на обличчі та постала перед камерою такою, якою є у буденному житті.

"Відчуваю себе, як квітка в полі", – коротко написала під відео NK.