Певица Настя Каменских неизменно диктует тренды украинским модницам. Артистка уверена в себе и умело демонстрирует превосходный вкус в одежде. На днях она показала отличные варианты летних платьев, которые подойдут каждой девушке.

NK является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она знает все о "горячих" трендах, каждый раз демонстрирует на личной странице в инстаграме замечательные аутфиты, которые вызывают восхищение у пятимиллионной аудитории ее подписчиков.

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Очередной ролик, который опубликовала NK, был снят посреди живописного поля. Звезда любит прибегать к экспериментам и радовать фанатов оригинальным видео.

Во время съемки Настя трижды меняла образ. Сначала, она позировала в черном платье, которое прекрасно подойдет, как для жаркой, так и для прохладной погоды. Позже звезда надела белое платье с длинными рукавами, которое нежно развевалось на ветру. Третий наряд был с цветочным принтом и поразил своей легкостью.

Неизменной оставалась прическа Каменских. Она хорошо уложила вьющиеся волосы. На лице певица сделала легкий макияж, подчеркнувший ее натуральную красоту. В месте, где царила естественная атмосфера, звезда не хотела прибегать к ярким акцентов на лице и предстала перед камерой такой, какой есть в повседневной жизни.

"Чувствую себя, как цветок в поле", – коротко написала под видео NK.