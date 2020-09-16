Українська телеведуча Катя Осадча побувала у гостях у виконавиці Тіни Кароль. Катя завітала до співачки перед презентацією її нового альбому, яка відбудеться 18 вересня. Знаменитості поспілкувалися, а також продемонстрували красиві стильні вбрання.

Ведуча поділилася яскравою світлиною з Тіною на особистій інстаграм-сторінці. Вона показала одни із моментів душевного вечора, який вже зовсім скоро глядачі зможуть побачити в ефірі програми "Світське життя".

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Одна із найпопулярніших програм про життя зірок завітала у гості до Тіни Кароль. Народна улюблениця дала відверте інтерв'ю, під час якого розповіла про особисте життя, творчість та провела екскурсію розкішним маєтком.

Look Каті Осадчої

Телеведуча цього разу вразила шанувальників яскравим вбранням. Вона також постала перед камерою у комбінезоні, проте її look був червоного кольору із мінімалістичним принтом. Аутфіт Каті оголив її плечі та підкреслив ідеальну засмагу.

Зірка доповнила свій образ красивими аксесуарами: браслетом, довгими сережками та стильною пов'язкою. Волосся Осадча вклала рівно, а на обличчі зробила виразний макіяж з акцентом на очах.

Гостинна Тіна Кароль. Їли яблука з дерева, збирали виноград і помідори з города, стрибали на скакалці і дивилися прем'єру нового музичного відео просто неба,

– написала в дописі Катя.



Катя Осадча та Тіна Кароль у стильних комбінезонах / Instagram / @kosadcha

Образ Тіни Кароль

Тіна Кароль, як завжди, продемонструвала бездоганний look. Артистка приймала гостей у стильному комбінезоні сірого кольору. Витончену талію зірка підкреслила за допомогою тонкого ремінця. Розкішне золотисте волосся вона вклала рівно та зав'язала на голові красиву хустинку бежевого кольору. На обличчі зробила легкий макіяж у коричневих відтінках.