Популярна українська виконавиця Настя Каменських разом із чоловіком Потапом побувала на дні народженні телеведучої Каті Осадчої. Вчора, 12 вересня, знаменитості виповнилося 37 років і з цієї нагоди вона влаштувала вечірку у колі близьких друзів.

Настя Каменських поділилася яскравими кадрами із святкування на особистій інстаграм-сторінці. Вона постала перед камерою у стильному образі, який доповнила капелюхом.

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День народження Катерини Осадчої відбувалося у стилі кав'ярні. Найближче оточення прийшло привітати іменинницю і разом насолодитися цим теплим осіннім днем. Для урочистої події зірки обрали красиві та елегантні образи, які не залишилися поза увагою публіки. Зокрема, зачарувала зовнішнім виглядом модниця Настя Каменських.

Look Насті Каменських на дні народженні Каті Осадчої

Для святкування артистка обрала total white образ, що складався із короткої футболки і стильних вкорочених штанів. Витончену талію зірка підкреслила за допомогою тонкого ремінця. Поєднала вбрання з літнім взуттям білого кольору. Каменських доповнила аутфіт лаконічними аксесуарами: ланцюжками на шиї та нозі, годинником. Головний акцент зробила на світлому капелюсі.

Волосся Настя вклала у звичні кучері, а на обличчі зробила ніжний макіяж з блискучими тінями на повіках та нюдовою помадою на губах.

Катрусю, бажаю тобі море любові, залишатися такою ж неймовірною та яскравою! З днем народження!

– написала в публікації NK.



Настя Каменських і Катя Осадча / Instagram / @kamenskux

Також співачка опублікувала світлину, де позує разом із коханим Потапом, іменинницею Катею та її чоловіком Юрієм Горбуновим.



Настя Каменських з Потапом на дні народженні Каті Осадчої / Instagram / @kamenskux