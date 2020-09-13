Популярная украинская исполнительница Настя Каменских вместе с мужем Потапом побывала на дне рождения телеведущей Кати Осадчей. Вчера, 12 сентября, знаменитости исполнилось 37 лет и по этому случаю она устроила вечеринку в кругу близких друзей.

Настя Каменских поделилась яркими кадрами с празднования на личной инстаграм-странице. Она появилась перед камерой в стильном образе, который дополнила шляпой.

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День рождения Екатерины Осадчей происходило в стиле кафе. Ближайшее окружение пришло поздравить именинницу и вместе насладиться этим теплым осенним днем. Для торжества звезды выбрали красивые и элегантные образы, которые не остались без внимания публики. В частности, очаровала внешним видом модница Настя Каменских.

Look Насти Каменских на дне рождения Кати Осадчей

Для празднования артистка выбрала total white образ, состоящий из короткой футболки и стильных укороченных брюк. Изящную талию звезда подчеркнула с помощью тонкого ремешка. Объединила наряд с летней обувью белого цвета. Каменских дополнила аутфит лаконичными аксессуарами: цепочками на шее и ноге, часами. Главный акцент сделала на светлой шляпе.

Волосы Настя уложила в привычные локоны, а на лице сделала нежный макияж с блестящими тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Катенька, желаю тебе море любви, оставаться такой же невероятной и яркой! C Днем рождения!

– написала в публикации NK.



Настя Каменских и Катя Осадчая / Instagram / @kamenskux

Также певица опубликовала фотографию, где позирует вместе с любимым Потапом, именинницей Катей и ее мужем Юрием Горбуновым.



Настя Каменских с Потапом на дне рождении Кати Осадчей​ / Instagram / @kamenskux