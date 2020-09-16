Украинская телеведущая Катя Осадчая побывала в гостях у исполнительницы Тины Кароль. Катя пришла к певице перед презентацией ее нового альбома, которая состоится 18 сентября. Знаменитости пообщались, а также продемонстрировали красивые стильные наряды.

Ведущая поделилась яркой фотографией с Тиной на личной инстаграм-странице. Она показала одни из моментов душевного вечера, который уже совсем скоро зрители смогут увидеть в эфире программы "Светская жизнь".

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Одна из самых популярных программ о жизни звезд пришла в гости к Тине Кароль. Народная любимица дала откровенное интервью, во время которого рассказала о личной жизни, творчество и провела экскурсию роскошным имением.

Look Кати Осадчей

Телеведущая в этот раз поразила поклонников ярким нарядом. Она также предстала перед камерой в комбинезоне, однако ее look был красного цвета с минималистичным принтом. Аутфит Кати обнажил ее плечи и подчеркнул идеальную загар.

Звезда дополнила свой образ красивыми аксессуарами: браслетом, длинными серьгами и стильной повязкой. Волосы Осадчая уложила ровно, а на лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах.

Гостеприимная Тина Кароль. Ели яблоки с дерева, собирали виноград и помидоры с огорода, прыгали на скакалке и смотрели премьеру нового музыкального видео под открытым небом,

– написала в посте Катя.



Катя Осадчая и Тина Кароль в стильных комбинезонах / Instagram / @kosadcha

Образ Тины Кароль

Тина Кароль, как всегда, продемонстрировала безупречный look. Артистка принимала гостей в стильном комбинезоне серого цвета. Изящную талию звезда подчеркнула с помощью тонкого ремешка. Роскошное золотистые волосы она уложила ровно и завязала на голове красивую платок бежевого цвета. На лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках.