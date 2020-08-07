Американська акторка Сара Джессіка Паркер продовжує з'являтися на вулицях Нью-Йорка, де її знімкують папараці. Днями знаменитість постала у блискучому взутті, яке точно сподобалося б героїні, яку Сара грала у серіалі "Секс і місто", Керрі Бредшоу.

Сара Джессіка Паркер є власницею бутика на Мангетені, де обожнює проводити вільний час. Відкриття магазину відбулося минулого місяця. Саме там можна придбати взуття із її колекцій. Зауважимо, що Керрі Бредшоу обожнювала взуття, так само, як і Сара. Тому у бутику панує атмосфера краси та культового серіалу, що досі не втратив своєї популярності.

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Днями папараці вкотре сфотографували Сару на вулицях Нью-Йорка, а пізніше і в магазині, де вона власноруч запаковувала босоніжки у коробку.

Образ Сари Джессіки Паркер

Акторка зображена на світлинах у стильному літньому аутфіті. Вона одягнула білу сорочку та вкорочені штани білого кольору в спортивному стилі. Яскравим акцентом образу стали блискучі сріблясті мюлі на підборах. У руці знаменитість тримала велику сумку кольору хакі, а також мала сумку через плече з блакитним ремінцем. Волосся вона зібрала назад і заплела у косу.



Літній look Сари Джессіки Паркер / Фото: Getty Images

Оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу, то Сара не забуває про засоби захисту. Раніше вона одягала на обличчя стильні хустки, щоб убезпечитися від інфікування, а тепер почала використовувати звичайні захисні маски. Вона пішла у магазин у чорній масці з квітковим принтом. Таким чином зірка на власному прикладі показує, що не варто нехтувати здоров'ям, адже коронавірусна хвороба досить підступна і може вразити кожного.



Сара Джессіка Паркер в захисній масці / Фото: Getty Images