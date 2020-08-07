Американская актриса Сара Джессика Паркер продолжает появляться на улицах Нью-Йорка, где ее снимают папарацци. На днях знаменитость появилась в блестящец обуви, которая точно понравилось бы героини, которую Сара играла в сериале "Секс и город", Кэрри Брэдшоу.

Сара Джессика Паркер является владелицей бутика на Манхеттене, где обожает проводить свободное время. Открытие магазина состоялось в прошлом месяце. Там можно приобрести обувь из ее коллекций. Заметим, что Кэрри Брэдшоу обожала обувь, так же, как и Сара. Поэтому в бутике царит атмосфера красоты и культового сериала, до сих пор не потерявшего своей популярности.

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На днях папарацци в очередной раз сфотографировали Сару на улицах Нью-Йорка, а позже и в магазине, где она собственноручно запаковывала босоножки в коробку.

Образ Сары Джессики Паркер

Актриса изображена на фотографиях в стильном летнем аутфите. Она надела белую рубашку и укороченные брюки белого цвета в спортивном стиле. Ярким акцентом образа стали блестящие серебристые мюли на каблуках. В руке знаменитость держала большую сумку цвета хаки, а также сумку через плечо с голубым ремешком. Волосы она собрала назад и заплела в косу.



Летний look Сары Джессики Паркер​ / Фото: Getty Images

Поскольку в мире до сих пор продолжается эпидемия коронавируса, то Сара не забывает о средствах защиты. Ранее она надевала на лицо стильные платки, чтобы уберечься от инфицирования, а теперь начала использовать обычные защитные маски. Она пошла в магазин в черной маске с цветочным принтом. Таким образом звезда на собственном примере показывает, что не стоит пренебрегать здоровьем, ведь коронавирусная болезнь довольно коварная и может поразить каждого.



Сара Джессика Паркер в защитной маске / Фото: Getty Images