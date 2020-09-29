Дружина українського президента Олена Зеленська знає, як завжди виглядати ефектно. Для публічних виходів вона обирає лише трендові, стильні речі, якими зачаровує публіку. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку аутфітів, які демонструвала перша леді України та які будуть актуальні восени цього року.

Олена Зеленська слідує трендам. Вона щоразу демонструє це, коли прибуває на офіційні події. На особистій сторінці Олени в інстаграмі можна знайти багато варіантів елегантних та, водночас, стильних образів. Їх добірку – дивіться далі.

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Трендові аутфіти Олени Зеленської

Найчастіше Олена вибирає штанні костюми вільного крою. Вони додають образові яскравості, роблять його унікальним та підкреслюють фігуру. Такі костюми можна поєднувати з різним взуттям: кедами, туфлями-човниками, черевиками. Щоб зробити look ніжнішим та жіночнішим, варто обирати пастельні кольори.



Олена Зеленська у штанному костюмі / Instagram / @olenazelenska_official

В гардеробі Олени Зеленської є багато одягу коричневого кольору та його відтінків. Вона створює красиві аутфіти з речей цього кольору і доповнює їх прикрасами. Зокрема, нещодавно перша леді відвідала подію у трендовому look, який поєднала з ланцюгом. Дизайнери зазначають, що ланцюг – це один із найстильніших аксесуарів цього сезону.



Олена Зеленська у коричневому костюмі та з ланцюгом на шиї / Instagram / @olenazelenska_official

Не варто забувати і про класичне поєднання чорних штанів та білої блузки. Для того, щоб образ виглядав стильніше, обирайте речі вільного крою.



Олена Зеленська у чорних штанах та білій блузці / Instagram / @olenazelenska_official



Олена Зеленська у чорних штанах та білій блузці / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська для прохолодної погоди обирає в'язані кофти, які поєднює з чорними штанами.



Олена Зеленська у в'язаній кофті та чорних штанах / Instagram / @olenazelenska_official

Також першу леді України неодноразово можна було побачити у трендових штанах-кюлотах.



Олена Зеленська в штанах-кюлотах / Instagram / @olenazelenska_official

Пропонуємо переглянути ще декілька варіантів стильних образів від першої леді України – Олени Зеленської.



Трендовий look Олени Зеленської / Instagram / @olenazelenska_official



Трендовий look Олени Зеленської / Instagram / @olenazelenska_official



Стильна Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official