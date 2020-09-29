Жена украинского президента Елена Зеленская знает, как всегда выглядеть эффектно. Для публичных выходов она выбирает лишь трендовые, стильные вещи, которыми очаровывает публику. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку аутфитов, которые демонстрировала первая леди Украины и которые будут актуальны осенью этого года.

Елена Зеленская следует трендам. Она каждый раз демонстрирует это, когда прибывает на официальные события. На личной странице Елены в инстаграм можно найти много вариантов элегантных и одновременно стильных образов. Их подборку – смотрите дальше.

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Трендовые аутфиты Елены Зеленской

Чаще всего Елена выбирает брючные костюмы свободного кроя. Они добавляют образу яркости, делают его уникальным и подчеркивают фигуру. Такие костюмы можно сочетать с разной обувью: кедами, туфлями-лодочками, ботинками. Чтобы сделать look более нежным и женственным, стоит выбирать пастельные цвета.



Елена Зеленская в брючном костюме / Instagram / @olenazelenska_official

В гардеробе Елены Зеленской есть много одежды коричневого цвета и его оттенков. Она создает красивые аутфиты из вещей этого цвета и дополняет их украшениями. В частности, недавно первая леди посетила событие в трендовом look, который соединила с цепью. Дизайнеры отмечают, что цепь – это один из самых стильных аксессуаров этого сезона.



Елена Зеленская в коричневом костюме и с цепью на шее / Instagram / @olenazelenska_official

Не стоит забывать и о классическом сочетании черных брюк и белой блузки. Для того чтобы образ выглядел стильнее, выбирайте вещи свободного кроя.

Елена Зеленская в черных брюках и белой блузке / Instagram / @olenazelenska_official





Елена Зеленская в черных брюках и белой блузке / Instagram / @olenazelenska_official

Елена Зеленская для прохладной погоды выбирает вязаные кофты, которые сочетает с черными брюками.



Елена Зеленская в вязаной кофте и черных брюках / Instagram / @olenazelenska_official

Также первую леди Украины неоднократно можно было увидеть в трендовых брюках-кюлотах.



Елена Зеленская в штанах-кюлотах / Instagram / @olenazelenska_official

Предлагаем просмотреть еще несколько вариантов стильных образов от первой леди Украины – Елены Зеленской.



Трендовый look Елены Зеленской / Instagram / @olenazelenska_official



Трендовый look Елены Зеленской / Instagram / @olenazelenska_official



Стильная Елена Зеленская / Instagram / @olenazelenska_official